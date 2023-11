La polizia li ferma in autostrada | dall' auto scendono in 15 | Anche bimbi | tutti senza cinture

I graffitari In carcere rischia di finire anche chi imbratta le mure delle stazioni di, per ... Chi non sia un controllo, rifuta di mostrare i documenti o di far ispezionare l'auto dovra' ...

La polizia ferma una bimba alla guida della sua macchinetta rosa per aver «superato il limite di velocità» Corriere TV

Nel pacchetto sicurezza armi private senza licenza a tutti gli agenti di polizia fuori dal servizio Il Sole 24 ORE

Ddl sicurezza, la bozza: carcere per chi truffa gli anziani, inasprite sanzioni per chi non si ferma all'alt Tra le più importanti, viene spiegato, più tutele per le Forze dell'ordine oggetto di ...Da un po’ di tempo erano aumentate le denunce di furti con destrezza messi a segno all’interno di ristoranti e zone commerciali nelle aree più affollate di Milano, ai danni di turisti stranieri e citt ...