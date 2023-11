La più grande Big Oil occidentale vuole convertirsi al litio

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il 13 novembre la compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil, la piùtra le Big Oil occidentali, ha annunciato l’inizio delle trivellazioni nella formazione Smackover, in Arkansas. Ma l’azienda non sta cercando il greggio (l’oro nero) com’è sua consuetudine, bensì il, il metallo bianco-argenteo che fa da base per le batterie che alimentano le auto elettriche e conservano l’energia rinnovabile. Un materiale quindi essenziale per la transizione verde. L’avvio della produzione è previsto per il 2027. Nel giro di pochi anni, entro il 2030, Exxon conta di raggiungere un livello di output tale da soddisfare il fabbisogno di un milione di veicoli elettrici: significa che dovrà produrre all’incirca centomila tonnellate dil’anno, un volume che la catapulterebbe in prossimità dei pesi massimi del settore come l’americana ...