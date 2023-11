La piazza sfida il governo | Cgil e Uil pronte al ricorso

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladie Uil si prepara are il. A poche ore dal via allo sciopero e alla manifestazione a Roma contro la manovra, non si placa la lite. Dopo la precettazione per il settore dei trasporti firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, i due leader sindacali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri vanno ancora all’attacco e preparano il. E fanno muro a difesa...