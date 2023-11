La pesca di frodo diventa cibo per i bambini della casa famiglia a Passoscuro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Fiumicino – Il pesce sequestratoper idi una: la Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino ha donato alla Misericordia di Fiumicino 5 filoni di tonno rosso, equivalenti a 2 tonni e mezzo. Il pesce è stato poi consegnato dai volontari dalla Misericordia aidelle suore di. Un gesto, questo, che nasce dall’attivitàGuardia Costiera contro laillegale, ma che vale tanto per tutti i bimbi che sono ospitistruttura.

