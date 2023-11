La nuova tendenza beauty vuole la skincare intermittente | come funziona?

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 16 novembre 2023) TikTok suggerisce tantissimi trend, ormai è risaputo, alcuni più duraturi di altri mentre alcuni finiscono per evolversi e diventare qualcos’altro,accaduto con la. Ma che cos’è? E se,il digiuno, si seguisse anche unaa fasi alterne? È questo l’ultimo trend che spopola su TikTok e suggerisce di dare spazio e aria alla propria pelle tra unae l’altra così da migliorarne i benefici. L’autunno porta con sé le temperature più ostili preparandosi al calo drastico tipico invernale, motivo per cui è importantissimo preparare anche la pelle del viso e del corpo allo sbalzo termico in arrivo. Crediti: Envato Elements – VelvetMagLaè essenziale e non soltanto per chi soffre di pelle ...