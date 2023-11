La mia prediletta | storia vera e spiegazione del finale della miniserie Netflix

(Di giovedì 16 novembre 2023) La Miaè una serie tv Thriller intricata ed avvincente, che sta mantenendo una posizione salda tra i più visti suin questo inizio di autunno. Data la fitta trama scopriamo insieme se è tratta da unae quale sarà ilserie. La mia? Laè tratta dall’omonimo romanzo di Romy Hausmann. Grazie alla sua trama, ha conquistato il pubblico con il suo mix complesso di eventi e atmosfere thriller. Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, lanarrata non prende spunto da fatti realmente accaduti ma esclusivamente dal contenuto del libro. La tramaJasmine Grass, rapita e ...

La nuova serie tedesca su Netflix, tratta dal romanzo di Romy Hausman, si ispira a fatti in parte avvenuti, come il caso di Josef Fritzl, ovvero il mostro di Amsterdam ...