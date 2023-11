La Madonna piange in Messico | si tratta di miracolo? Interviene la Chiesa

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una statua della Vergine Maria versa lacrime e i fedeli gridano al. Cos’è successo veramente? La. La diocesi locale è intervenuta prontamente per fare chiarezza sul fenomeno che ha sbalordito centinaia di persone. Occhi arrossati e lacrime che scorrono lungo il viso di una statua della Vergine Addolorata. Quella che è stata L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La forte devozione allae l'amore profondo a Gesù Eucaristia sono stati il cardine della sua vita sacerdotale. La nostra Chiesa Diocesana - con il Vescovo Orazio Francesco, i confratelli ...

Statua della Vergine Maria piange in Messico. I fedeli: «Simbolo di pace di fronte a una comunità piena di vio ilmessaggero.it

Massafra, statua della Madonna piange in piazza Mediaset Infinity

“Ricoverato all’Ospedale Belcolle nel pomeriggio di ieri per un improvviso malore, - si legge in una nota nota della Curia Vescovile di Viterbo firmata da Don Luigi Fabbri, Vicario Generale, - è morto ...La salma, proveniente da Scala, giungerà nella Chiesa della Madonna dell'Ospedale in Ravello, nella mattinata di domani, venerdì 17 novembre. I funerali si svolgeranno nel Duomo di Ravello alle ore 15 ...