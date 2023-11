La “guerra fredda” tra Cina e Australia per l’influenza sulle isole del Pacifico Meridionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) La competizione traper il predominio strategico nella regione delnon accenna a diminuire di intensità. Il recente accordo bilaterale siglato tra Canberra e leTuvalu, un minuscolo arcipelago indipendente situato nel mezzo dell’oceano, ha rafforzato le posizioni dell’e gli ha garantito nuovi margini di manovra. Canberra ha accettato di accogliere, ogni anno, un certo numero di cittadini di Tuvalu messi a rischio dall’innalzamento del livello dei mari provocato dal cambiamento climatico e di diventare garante della sicurezza delle. In cambio ha ottenuto potere di veto sui futuri ed eventuali accordi che Tuvalu stipulerà con altre nazioni, in primis la. Questo scambio bilaterale non è ...