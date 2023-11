“La ginecologa è stata brusca e offensiva | mi ha tolto la speranza di diventare madre…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 16 novembre 2023) Buongiorno dottoressa, le spiego quello che mi è successo. Ho 41 anni, sto interrompendo la pillola e vorrei provare a rimanere incinta. L’utero è nella norma e le ovaie anche. Ho fatto una visita ginecologica e la dottoressa mi ha iniziato a dire “signora che vuole fare? Lei sta più di là che di qua con l’età’!” Questo senza nessun tipo di analisi ormonali che decretano che io sia in menopausa e non abbia speranze. Tra l’altro mia mamma è andata in menopausa a 52 anni, mia zia ha partorito a 40. Mio marito poi ha 34 anni, non è vecchio. Il modo della dottoressa è stato brusco ed offensivo, commentava con un’altra dottoressa giovane sui 30, tanto che le ho risposto che io e mio marito siamo felici anche così, un figlio sarebbe un completamento. Mi ha dato poi una forte dose di integratore per la fertilità, e tante analisi da fare dopo l’interruzione della pillola, come non avessi ...