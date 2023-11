La fine dello sciopero degli sceneggiatori e attori di Hollywood e la bozza d’accordo sull’uso dell’AI

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’autunno, tradizionalmente, è sempre stato un periodo di scioperi. Anche chi non ha una ferrata memoria storica, sicuramente lo sta sperimentando anche in questi giorni in Italia, con lo stop ai trasporti di 24 ore minacciato per venerdì 17 novembre e poi ridotto a sole 4 ore di interruzione del servizio, dopo l’intervento della politica (a partire dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, passando per il garantescioperi). Tuttavia, c’è uno– quellodel cinema americano – che sta andando avanti da mesi. La questione è estremamente dirimente: oltre a problemi di natura contrattuale, la categoria si è sentita fortemente minacciata dall’utilizzo delle ultime tecnologie in materia di intelligenza artificiale nella stesura delle sceneggiature e nell’impiego di tecniche di produzione ...