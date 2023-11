“La città fantasma” | le telecamere di Rai Tre ad Apice Vecchia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tg “Itinerante” del TGR Rai Campania torna nel Sannio. La tappa di sabato prossimo sarà ad, caratteristico per il suo borgo nella “” die per le sue tradizioni. L’inviato Rai, Rino Genovese, illustrerà le tradizioni mettendo in risalto anche le bellezze storico. paesaggistiche ed ambientali del territorio. Il set per la diretta sarà allestito nel suggestivo atrio del Castello dell’Ettore del XII secolo dove il giornalista intervisterà alcuni personaggi ed il sindaco, oltre a mostrare al pubblico i piatti tipici locali. “E’ nostra intenzione – commenta Angelo Pepe, primo cittadino di– far conoscere alla vigilia delle festività natalizie ad un pubblico sempre più vasto i prodotti ed il territorio delle aree interne ...