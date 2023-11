La battaglia si sposta in Europa Carne sintetica | la sfida di Prandini

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Dopo l'approvazione definitiva della legge per fermare i cibi costruiti in laboratorio nei bioreattori, lasiindove l'Italia, che è leader mondiale nella qualità e sicurezza alimentare, ha il dovere di fare da apripista nelle politiche di tutela della salute dei cittadini”. E' quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettorein occasione della manifestazione di agricoltori e allevatori che hanno lasciato campagne e stalle per scendere in piazza per festeggiare l'approvazione da parte della Camera della legge che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali. “Non è la prima volta che facciamo da pionieri in” precisanel ricordare che “l'Italia proprio grazie ...