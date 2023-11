Krystyna | chi è la badante accusata di aver ucciso un' anziana La vicina | «Mi chiese soldi in prestito» L' ombra della ludopatia

E' questo il piccolo mondo sconvolto ieri mattina dall'arresto diMykhalchuk , 26enne di origini ucraine, accusata

Krystyna, chi è la badante accusata di aver ucciso un'anziana. La vicina: «Mi chiese soldi in prestito». L'omb ilmattino.it

Bergamo, chi è Krystyna Mykhalchuk, la cameriera accusata di omicidio. Una vicina: «Mi chiese dei soldi, glieli prestai» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Incidente a Bari oggi 16 novembre 2023. Ferito un motociclista in via Alcide De Gaspari, si era schiantato contro un macchina.25 anni, ucraina: chi è la badante arrestata per l'omicidio della 77enne Rosanna Aber a Bergamo. Si chiama Krystyna Mykhalchuk.