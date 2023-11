Ken Loach allo Spin Time occupato | “La destra usa l’immigrazione per dividerci | teme la forza dei lavoratori”

(Di giovedì 16 novembre 2023) “La questione delè significativa per molti aspetti. Innanzitutto perché viene usata per. I problemi di cui abbiamo parlato, l’essere senza tetto, il crollo del servizio pubblico, la crescente povertà, esistevano molto prima che le persone arrivassero sulle nostre coste. Eppure lo Stato, il governo, i politici divogliono che accusiamo i migranti di questo. Lo fanno perché ci temono, sanno che lacollettiva deiè più forte delladi coloro che sfruttano. Ci devono mantenere divisi”. Lo ha dichiarato il regista britannico Ken, durante l’incontro presso lodi Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trailer e clip in italiano di The Old Oak, il nuovo film del regista Ken Loach al cinema con Lucky Red dal 16 novembre 2023.Ken Loach, oggi in Italia esce il suo nuovo film, The Old Oak, e domani c’è sciopero: il ministro Salvini l’ha dimezzato. Un popolo ha il diritto di scioperare. Se il governo interviene, è necessario ...