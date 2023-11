Kazakistan-San Marino | qualificazioni Euro 2024 | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 16 novembre 2023)-Sanè un match valido per la nona giornata del gruppo H di qualificazione ade si gioca venerdì alle 16:00:. Battere Sane Slovenia e sperare in uno o più passi falsi delle due selezioni che in questo momento sono davanti in classifica, con 4 punti in più. Insomma, alserve un miracolo sportivo per conquistare una storica qualificazione diretta ai prossimi campionatipei. Gli uomini di Magomed Adiev a due giornate dal termine sono terzi a quota 15 punti, davanti a Finlandia, Irlanda del Nord e San. Samorodov – IlVeggente.it (Ansa)Se non dovessero riuscire nell’impresa, tuttavia, i kazaki sono già sicuri di disputare gli spareggi in programma a marzo, ...