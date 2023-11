(Di giovedì 16 novembre 2023) Il racconto diha confidato di essere ancora in possesso delladi campagna acquistata con: 'Eravamo piccoli,ed io.è il padre di ...

Con Mur Kasia Smutniak racconta l’Europa che non vogliamo vedere

Con "Mur" Kasia Smutniak racconta l’Europa che non vogliamo vedere

Kasia Smutniak che disegna il suo look con Valentino per Roma 2023

“Le ragazze non piangono” e “Lestate di Virna” segnano la sesta giornata del Terni Film Festival. Cresce l’attesa per l’arrivo di Kasia Smutniak

Il racconto diha confidato di essere ancora in possesso della casa di campagna acquistata con Pietro Taricone: 'Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo ...

Kasia Smutniak: "Ho tenuto la casa che avevo con Pietro Taricone" TGCOM

Kasia Smutniak e la casa in campagna con Taricone: «Quando Pietro non c’è stato più, l’ho tenuta» ilmattino.it

L’attrice racconta in un’intervista i suoi vent’anni di vita romana. Insieme a Pietro Taricone decise di comprare una casa in campagna che era per loro un luogo del cuore. “Abbiamo fatto un mutuo, ...Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Questa l'accusa mossa dai pm di Torino al giocatore del Milan Alessandro Florenzi. Al campione d'Europa con la Nazionale Italiana viene contestat ...