Juventus | altro rientro anticipato a -10 dall’Inter | ora dall’Italia U21!

(Di giovedì 16 novembre 2023) Continua il ritorno a casa per i nazionali della. Dopo Manuel LocatelliMaggiore, alla Continassa arriva unu21. Tra dieci giorni la sfida all'Inter.? Dopo Locatelli, anche Fabio Miretti è rientrato alla Continassa. Il giovane centrocampista bianconero, convocato dal CT Carmine Nunziata nell'Italia U21, ha dovuto dare forfait per qualche guaio muscolare. A riferirlo Gianluca Di Marzio.com. Allegri dunque ritrova in anticipo alcuni giocatori prima dello scontro diretto contro l'Inter, fissato per il 26 novembre. Le sue condizioni comunque saranno da valutare al quartier generale bianconero.