Juve | Locatelli in forte dubbio per l' Inter Chance per Nicolussi?

(Di giovedì 16 novembre 2023) Continua l'emergenza a centrocampo per Allegri. Miretti ha lasciato il ritiro dell'under 21 , mentresembra non migliorare dopo la frattura della decima costola rimediata contro il Cagliari. ...

Locatelli lavora per il rientro in Juventus-Inter. Un precedente – CdS

Lo staff medico farà il possibile per recuperarlo, maresta in forte dubbio per il big match con l'Inter.

Juventus, Locatelli lascia la Nazionale per una costola frattura. Allegri in emergenza per l'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Massimiliano Allegri rischia di non avere centrocampisti disponibili per l'Inter. Dopo Locatelli, infatti anche Miretti è finito ko e come spiega Sportmediaset in casa Juventus ...Lascia il ritiro per infortunio. Una frase, ormai frequente, che terrorizza i tifosi durante le soste per le Nazionali ...