Juve e Inter nei guai | anche Miretti e Bastoni a rischio per il Derby d’Italia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Allegri e Inzaghi tremano in vista della super sfida del 26 novembre dopo le pessime notizie che arrivano dai ritiri delle nazionali

Il difensore verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro, ma è a forte rischio per la sfida ai bianconeri La situazione versoVerso il big match del 26 novembre ...

Inter, Marotta: "Juve-Inter Gara che affronteremo con calma" GianlucaDiMarzio.com

Mancini sostituisce il difensore dell'Inter in azzurro. Problemi anche per il portiere Vicario che in nottata ha accusato un leggero stato febbrile. A scopo cautelativo è stato convocato l'atalantino ...Derby d'Italia e derby scudetto. Ma anche delle defezioni. Il lento avvicinamento a Juventus-Inter, match di cartello della 13a giornata di campionato che segnerà la ripartenza della Serie A dopo ...