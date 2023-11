Judo | Camanni | dalla Cina all' Italia per rinascere | ora punta a Parigi 2024

Dalla Cina all'Italia colnel destino: è la storia di Dong Dong, per tutti Paolo, giovane campione diparalimpico che vanta un oro agli EPYG (European Para Youth Games) ed un bronzo mondiale nel 2022 a Baku e ...

Affetto da un retinoblastoma bilaterale, nell’orfanotrofio dove era stato lasciato sarebbe morto. Portato in Italia da un giornalista e adottato, ora è campione europeo e in corsa per i Giochi ...Veste la maglia della nazionale paralimpica e la sua determinazione dimostra come "mettere a tappeto" le avversità. “Lo sport permette di avere la consapevolezza dei propri limiti e di tentare di supe ...