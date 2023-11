Jovanotti | “Non riesco a camminare senza stampelle” Il cantante allarma i fan

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lorenzoè ancora alle prese con la fisioterapia e il recupero post incidente in bici avuto ormai quattro mesi fa a Santo Dimingo. Ilha subito la frattura di femore e clavicola ed è dovuto rimanere lì per qualche tempo a causa dei rischi per la salute. Ad agostoè tornato in Italia per seguire la terapia al centro di fisioterapia a Forlì e nelle ultime ore è tornato a parlare dell’accaduto. “Sono passati quattro mesi dal botto”, ha sottolineato ilin un video sul suo profilo Facebook. “Oggi sono quattro mesi ragazzi – ha spiegato-. Non cammino ancorama conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. Insomma, procediamo. I muscoli mi fanno male. Però tutto bene dai. Sento che dentro ...