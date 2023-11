Jovanotti : "Non cammino ancora senza stampelle - che casino ho combinato!"

Jovanotti : "Non cammino ancora senza stampelle - che casino ho combinato!"

Jovanotti : 'Non cammino ancora senza stampelle - che casino ho combinato!'

Jovanotti : "Non riesco ancora a camminare senza stampelle" (video)

Jovanotti : "Non riesco ancora a camminare senza stampelle"

Ma è un'idea chemi piace. La musica per me è movimento'.continua la fisioterapia e riceve nuove viste, guarda chi è andato a trovarlo... Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Brad Pitt ...

Jovanotti: "Non riesco ancora a camminare senza stampelle" TGCOM

Jovanotti a quattro mesi dall’incidente in bici: «Non riesco ancora a camminare senza stampelle» Vanity Fair Italia

L'ultima apparizione sul red carpet di Adriana Lima ha fatto molto discutere. La modella è stata criticata per il suo aspetto.Sono passati ormai quattro mesi dall'incidente in bici di Jovanotti che ancora non riesce a camminare senza stampelle.