Jovanotti : “Ho combinato un gran casino… Dopo ‘il botto’ non cammino ancora senza stampelle”. Ecco come sta Lorenzo Cherubini

cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo". Lorenzo Cherubini, in arte,...

Jovanotti a quattro mesi dall’incidente: «Non riesco ancora a camminare senza stampelle» Corriere della Sera

Jovanotti: 'Non cammino ancora senza stampelle, che casino ho combinato!' Adnkronos

Non cammino ancora senza stampelle ma contro per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”. Esordisce così Lorenzo Cherubini, in ...Sono passati ormai quattro mesi dall'incidente in bici di Jovanotti che ancora non riesce a camminare senza stampelle.