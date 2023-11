Jovanotti | “Non cammino ancora senza stampelle | che casino ho combinato!”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – “Sono quattro mesi dal botto. Nonma contro per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”. Esordisce così Lorenzo Cherubini, in arte, in un video su Facebook in cui aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente in bicicletta che il 15 luglio ai Caraibi gli ha provocato diverse fratture tra la spalla e il femore. “Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco. Tra poco dovrò operarmi di nuovo per togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere”, dice l’artista. “Volevo fare un breve bollettino – premette – ...