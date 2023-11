Jovanotti | “Ho combinato un gran casino… Dopo ‘il botto’ non cammino ancora senza stampelle” Ecco come sta Lorenzo Cherubini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Nonma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male”: cosìracconta ai suoi followervanno le cose“il botto”, cioè la caduta dalla bicicletta lo scorso 15 luglio a Santo Domingo. Su Facebookspiega di non sapere quanto tempo ci vorrà per rimettersi in piedi: “Nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni ma iole smentisco. Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”. Jova è ottimista ma non manca di pensare a chi lavora con lui: “Houncasino. Io ho la responsabilità dei musicisti e della ...