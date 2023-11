Jeremy Renner corre 10 mesi dopo l’incidente | “Lacrime di gioia” Video

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 16 novembre 2023)diecidalquasi mortale che lo ha coinvolto con uno spazzaneve, ha pubblicando unin cuisu e giù per il suo vialetto inclinato. Un risultato incredibile, viste le condizioni critiche affrontate, e che fa pensare ad un graduale ritorno ad una vita normale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Ricordiamo che il 1 gennaioè stato ricoverato in ospedale per trauma toracico contusivo e lesioni ortopedicheche il suo Sno-Cat, un grande spazzaneve, lo ha investito. L’attore stava cercando di aiutare suo ...