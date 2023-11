Jason Momoa in mutande per il promo hot del SNL VIDEO

(Di giovedì 16 novembre 2023)si è tolto i pantaloni in un nuovosensuale registrato per il suo ritorno nel Saturday Night Live. Quando fece il suo debutto nello show comico cinque anni fa, la star di Aquaman infiammò Internet spogliandosi completamente per una pubblicità. Il 44enne ha continuato la tendenza inaugurata cinque anni fa questa settimana, facendo il buffone insul palco iconico del programma comico americano. Come si vede nel, l’attrice del SNL, Ego Nwodim, fornisce la controparte comica, cercando di nascondere il suo disagio mentre esortaa vestirsi di nuovo. Ma il sex symbol non si scompone, mettendo in mostra le sue gambe muscolose e lasciando intravedere il suo lato B sodo mentre si muove energicamente sul set. Il ...

Oscar Isaac - Jason Momoa e Gerard Butler nel cast di In The Hand of Dante - riprese al via in Italia

Con attrici e attori come Gal Gadot,, Johnny Depp, Gerard Butler". Il monito di Rocca è arrivato, appunto, per ricordare quanto un settore, in crisi dopo la pandemia, oggi possa dare ...

Jason Momoa ha scordato i pantaloni nel nuovo trailer del SNL Everyeye Cinema

Da Jason Momoa a Johnny Depp, Viterbo piena di star per il film La mano di Dante Sky Tg24

La città di Tarquinia ha bloccato le riprese del film "In the hand of Dante" prodotto da Martin Scorsese. Il cast del film include Gal Gadot, Jason Momoa, ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...