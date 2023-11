Jannik Sinner | le due cifre e una coincidenza pazzesca | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) L'impresa contro Novak Dijokovic alle ATP Finals di Torino, costruita in tre ore e nove minuti, ha definitivamente incastonatotra i big del tennis mondiale. Il, all'età di 22 anni, il che aggiunge un altro aggettivo alla sua figura: predestinato. Come lui Alberto Tomba, che ha dominato le piste da sci e a quell'età vinse due ori ai giochi olimpici di Calgary; come lui Valentino Rossi, che ha dettato legge sulle piste da corsa e a 18 anni incamerò già il primo titolo mondiale a Brno. Alla fine sarebbero stati nove! E, in fondo, poco importa se vincerà o perderà l'eventuale incontro per la semifinale contro Rune (dipende da cosa farà Hurkacz contro Nole), perché la storia l'altoatesino di San Candido l'ha già scritta. Ma questa sfida, va detto, è tutt'altro che impossibile per. Certo, sia ...