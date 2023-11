Jannik Sinner in semifinale alle ATP Finals! Arriva l’atteso regalo da Hurkacz!

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo il russo Daniil Medvedev, qualificatosi ieri sera nel Gruppo Rosso, il secondo semifinalista delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis è, il quale è certo di finire tra i primi due del Gruppo Verde dopo la mancata vittoria in due set del serbo Novak Djokovic sul polacco Hubert Hurkacz. Il polacco, infatti, dopo aver perso il primo set al tie break, ha vinto il secondo per 6-4, e così perta l’aritmetica qualificazione. Ora l’esito finale del match tra Djokovic ed Hurkacz è totalmente ininfluente ai fini della classifica del raggruppamento. Il destino del serbo è nelle mani dell’azzurro:sarà primo in caso di vittoria contro Rune, con Djokovic secondo ed il danese ...