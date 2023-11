Iveco lancia un’offerta di prodotti e servizi completamente rinnovata

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) TORINO (ITALPRESS) –ha presentato la sua gammadia più di 1.300 clienti, concessionari, partner e media internazionali nell’evento di lancio “Be the Change”, tenutosi ieri a Barcellona, Spagna. Per la prima volta nella sua storia, il marchio ha rinnovato contemporaneamente tutte le linee di prodotto di tutta la gamma, a seguito del più importante investimento di sempre: 1 miliardo di euro. Questo nuovo capitolo nella storia diè il risultato di una strategia ambiziosa, incentrata sui quattro pilastri di produttività, esperienza di guida, sostenibilità e connettività.L’ingente investimento ha interessato due aree chiave della Ricerca & Sviluppo per la nuova gamma Model Year 2024 (MY24): riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per i ...