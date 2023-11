Italia Under 21 | Nunziata | «Visto dalla squadra quello che le avevo chiesto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Carmine, commissario tecnico dell’21, ha parlato dopo la vittoria per 7-0 contro San Marino Carmineha parlato alla Rai dopo San Marino-21. LE PAROLE – «Diversi giocatori ci hanno lasciato per problemi fisici, ma indipendentemente da chi gioca il gruppo dà sempre il massimo. Siamo sempre stati, abbiamo concesso poche ripartenze ed erache. Non ci sono partite facili o difficili, ma partite da giocare al massimo di quelle che sono le nostre possibilità».