Italia | Totti | “Abbraccio con Spalletti secondario | la giornata è dedicata ai bambini del ‘Bambino Gesù' ”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un”. Queste le parole di Francescosulla pace fatta con Luciano. I due si sono incontrati in occasione della visita della delegazione azzurra all’ospedale pediatrico’ di Roma. “L’con. Questa è unaspeciale soprattutto per iche siamo venuti a trovare. Abbiamo avuto questaa disposizione e siamo riusciti a riconciliare un po’ tutto. Perciò, l’è soprattutto per i, che è molto più importante”. ...