Italia | Spalletti | «Servirà una Nazionale dal carattere forte»

Dal 1983 gli azzurri non perdono due partite di fila nelle qualificazioni europee: nell'ultima uscita la Nazionale diè caduta a Wembley contro l'Inghilterra per 3 - 1.- Macedonia, ...

Dietrofront immediato, UFFICIALE: sceglie l’Italia di Spalletti CalcioMercato.it

Jorginho, clamoroso Luciano Spalletti: la scelta che cambia l'Italia Liberoquotidiano.it

Non sembrano arrivare buone notizie da Coverciano in vista dei prossimi impegni dell'Italia. Gli azzurri sono scesi in campo proprio in questi minuti per l'allenamento mattutino guidato da Luciano Spa ...Il difensore della Nazionale italiana, Andrea Cambiaso, ha parlato ai canali social degli Azzurri:“Ero in ritiro prima della partita con il Cagliari e mi ha chiamato il team manager della Juventus. No ...