Italia-Macedonia | una storia personale

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tra le centinaia di migliaia di persone fuggite negli anni Novanta da quella che era la Federazione Socialista Jugoslava ci sono anche i miei genitori. Era il 1991 e i miei erano sposati da meno di un anno. Lui musicista famoso e popolare, lei studentessa incinta di pochi mesi. Scelsero Foligno, in Umbria, per evitare la chiamata alle armi e per crescere il loro primo figlio in un Paese che avesse un futuro. Oggi quella macedone è una delle comunità straniere più antiche e radicate in. In quegli anni, però, niente era semplice. Tanti giovani jugoslavi, spaventati da quello che stava succedendo intorno a loro, avevano deciso di investire i loro soldi (spesso tutti quelli che avevano) solo per scappare dal loro amato ed irriconoscibile Paese, ormai sulla via dell’autodistruzione a causa di una guerra stupida e fratricida. Indovettero ...