Italia-Macedonia | Kean verso l’esclusione | il motivo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 novembre 2023)è in forte dubbio per la partita dell’contro la, valida per la qualificazione ai prossimi europei Serie A in pausa per lasciare spazio alle nazionali e questa sosta è fondamentale per l’; gli azzurri, infatti, sono chiamati ad ottenere due risultati positivi se vogliono strappare la qualificazione ai prossimi europei. Il primo appuntamento, contro ladel Nord, è già fondamentale perché vincendo permetterebbe alla nazionale di sfidare l’Ucraina (all’ultima partita) con due risultati su tre a disposizione.(Credits: Ansafoto) – Juvedipendenza Match dunque da non sbagliare per la nazionale che ha assolutamente bisogno di ottenere un risultato importante; dopo la mancata partecipazione ai Mondiali del Qatar serve una risposta con gli azzurri che ...