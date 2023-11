Italia-Macedonia del Nord | tanta Inter in campo! La probabile – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’di Spalletti sfiderà domani sera ladel. Il CT azzurro, secondo Sky Sport, dovrebbe affidarsi diversi giocatori dell’: laformazione? L’di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo in vista di due partite delicatissime controdele Ucraina. Il CT, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe schierare ben quattro giocatori dell’dal 1?: in difesa, di fronte a Donnarumma, Darmian a destra, Gatti ed Acerbi in mezzo, e Dimarco a sinistra. A centrocampo Barella con Jorginho Bonaventura. Tridente d’attacco formato da Berardi, Raspadori e Chiesa.(4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, ...