Italia-Macedonia del Nord | Spalletti | “Conta solo vincere Infortuni? Cose che capitano”

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Da qui a domani serail risultato, bisogna andare aquesta partita. Dobbiamo imparare cosa significa avere addosso questa maglia”. Luciano, CT della Nazionalena, in conferenza stampa non usa giri di parole per descrivere il match contro ladel. Poi, sugli, ammette come “la voglia di esserci di questi ragazzi è totale e gli fa superare anche qualche problemino pur di aiutare la squadra. Siamo abituati a queste situazioni chenel calcio. C’è anche una fatica psicologica che va ad intossicare i muscoli. Gli”, prosegue. Infine, parlando di un eventuale rigore,è convinto di averne “tre ...

In vista della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, importante per guadagnare il pass per Euro 2024, il commissario tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa all'Olimpico.

In vista della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, importante per guadagnare il pass per Euro 2024, il commissario tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa ...L'occasione è stata la visita organizzata dalla Figc ai giovani pazienti del Bambin Gesù, in vista della cruciale sfida dell'Italia contro la Macedonia del Nord in programma venerdì 17 novembre, ...