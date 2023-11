Italia-Macedonia del Nord | la probabile formazione | tanta Inter ? TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’scende in campo per due gare delicate in vista di Euro2024. Gli azzurri giocheranno con unaricca di novità. Lacontro ladel. Presenzamassiccia.? L’di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo in vista di due partite delicatissime controdele Ucraina. Gli Azzurri, scrive Tuttosport nell’edizione odierna, si affideranno al tridente formato da Federico Chiesa a sinistra e uno tra Politano e Berardi a destra: al centro invece, una sola maglia da titolare con Raspadori e Scamacca a giocarsi il posto. A centrocampo quasi sicura la presenza di Barella, Jorginho e Bonaventura. In difesa invece, vista l’assenza di Bastoni, andrà ...