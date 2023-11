Italia | Macedonia del Nord e Ucraina | 2 interisti come Donnarumma ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’si appresta a disputare due partite decisive per l’ingresso a Euro 2024. Domani con ladele lunedì contro l’. Spalletti prepara due nazionali, cone due dell’Inter sempre presenti. SICUREZZE ? Vigilia didel, sfida fondamentale per le qualificazioni ad Euro 2024. Agli azzurri mancano quattro punti per staccare il pass verso la Germania. Dunque vincendo domani a Roma, avrebbero poi la possibilità di giocare per due risultati su tre lunedì sera a Leverkusen (campo neutro) contro l’. Luciano Spalletti prepara due nazionali. In entrambe, tre saranno le certezze: Gigiotra i pali, Francesco Acerbi e Nicolò Barella in difesa e a centrocampo. I ...