Italia-Macedonia del Nord | dove vederla in tv e streaming

Leggi su europa.today

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tutto in pochissimi giorni. L'di Luciano Spalletti, reduce dal ko in terra inglese, si giocherà il pass per Euro 2024 nelle ultime due gare del girone di qualificazione. Gli azzurri, al momento, si trovano al terzo posto a -3 dall'Ucraina (che ha però giocato una partita in più) e non...