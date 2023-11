Italia-Croazia | oggi Meloni a Zagabria 20 anni dopo Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Sul tavolo, le sfide future dell'Unione europea in vista del voto del 2024 ma anche il rilancio dei rapporti bilaterali con un paese geograficamente vicino, sul quale l'punta moltissimo. A 20dall'ultima visita bilaterale in terra croata - all'epoca Silviosedeva a Palazzo Chigi -16 novembre la premier Giorgiavolerà aper una missione che si articola in due parti: il primo appuntamento è la cena in programma alle 19.30 di stasera, che vedrà al tavolo, oltre ae al primo ministro dellaAndrej Plenkovic, anche i capi di governo di Malta, Polonia e Slovacchia; il secondo 'step' sarà il bilaterale di domani mattina tra la presidente del Consiglio e l'omologo croato. ...