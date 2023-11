Italia | Chiesa | «Non bisogna sottovalutare i nostri avversari»

(Di giovedì 16 novembre 2023) Federico, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC. Ecco le due dichiarazioni Federico, attaccante della Juventus e della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC. Ecco le due dichiarazioni. PAROLE – «Mi è dispiaciuto non aver partecipato agli ultimi due raduni ora sono contentissimo di essere qui e di poter dare una mano alla squadra. Sarà bellissimo giocare all’Olimpico. La gara di domani è fondamentale, ci giochiamo la qualificazione. Nonperché in campo internazionale le partite sono sempre difficili: c’è voglia di far bene e di raggiungere il risultato attraverso il gioco».

