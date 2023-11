Israele | i parenti degli ostaggi continuano la marcia verso l' ufficio di Benjamin Netanyahu

degli ostaggi presi da Hamas nell'attacco del 7 ottobre controcontinuano una marcia da Tel Aviv verso l'ufficio di Benjamin Netanyahu a Gerusalemme mentre chiedono il rilascio dei ...

"Ho visto mia zia morta in un video e ho due parenti rapiti. Liberiamoli" Euronews Italiano

Israele, ostaggi: marcia dei familiari da Tel Aviv a Gerusalemme Corriere TV

Una delle donne rapite come bottino di guerra ha partorito in prigionia, un’altra invece vi è morta. E che morte. Vorresti correre a Gaza, passare per il filo spinato, buttarti dentro, correre a cerca ...Tel Aviv, 16 nov. (askanews) - Parenti e sostenitori degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, sono scesi di nuovo in piazza e hanno protestato davanti al ministero della Difesa a Tel Aviv. La mobilitazio ...