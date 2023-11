Ire Omba Spa acquisisce la maggioranza della Finazzi Osvaldo Srl

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. La Ire-SpA, storica società di Bergamo che fa capo alla famiglia Feretti e leader nella produzione di anelli laminati a caldo in tutti i tipi di acciaio, leghe e superleghe per applicazioni industriali nel settore cuscinetti, oil & gas, power generation, etc. ha acquistato laSrl di Grumello del Monte una delle più accreditate aziende del territorio bergamasco nelle lavorazioni meccaniche di precisione e rifinitura per valvole e componenti industriali. La famigliaconserverà il proprio ruolo di conduzioneazienda anche per i prossimi anni. La acquisizione di ulteriori competenze, macchinari e professionalità e le sinergie che verranno sviluppate consentiranno alla Iredi completare ...