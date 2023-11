Io canto Generation su Canale5 | quando inizia | ospiti | concorrenti | casting

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Questa sera, giovedì 16 novembre 2023, alle 21:20 in prima serata tv su, doveva andare in onda la prima puntata del talent show Io, che invece è stata spostata all’ultimo momento a mercoledì 22 novembre, per evitare la concorrenza col tennis che sta facendo sfracelli su Rai2 (c’è Sinner-Rune). Vediamo insieme regolamento,per partecipare al programma. Ioe giudici Ioè un talent show italiano per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, condotto da Gerry Scotti. Lo spettacolo è in onda l’ultima volta nel 2013 e torna così dopo dieci anni. Il vincitore dello spettacolo riceverà un contratto discografico. I...