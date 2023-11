Interrotte tutte le comunicazioni con Gaza

... con le ripresea causa degli scioperi di Hollywood che riprenderanno dopo la Festa del Ringraziamento. Continuate a seguirci perle prossime novità dal MCU.

Esondazione Seveso: strade allagate e linee interrotte, tutte le info SicurAUTO.it

Chiuse tutte le scuole del Bellunese, treni fermi, strade interrotte da frane Corriere Delle Alpi

Israele conferma che l'esercito è ancora all'opera dentro il nosocomio. I militari hanno anche conquistato il porto della Striscia: "Usato da Hamas". Agguato in Cisgiordania: morti e feriti. L'Onu ...10 anni: in generale tutte le imposte dovute allo Stato come Irpef ... Bisogna fare ricorso al giudice per “annullare” la pretesa del creditore. Ci sono alcuni atti che interrompono il decorso del ...