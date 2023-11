Inter | ora arriva il bello | dopo l’Atalanta altri scontri diretti! Momento chiave

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ora il periodo più difficile per l’? In realtà è già iniziato. Simone Inzaghi e la sua squadra sono già dentro quello che è ilpiù delicato e probabilmente il primodella stagione. Alla ripresa del campionato ildella verità.– Che l’è la favorita per lo scudetto 2023-2024 lo sentiremo ancora ripetere per tanto tempo. Il bel gioco della squadra allenata da Simone Inzaghi è ormai agli occhi di tutti, la consapevolezza nei propri mezzi e la concentrazione nei novanta minuti, senza ricadere più degli svarioni degli anni passati e ripetuti, a tratti, anche in questa stagione (vedi Sassuolo e Bologna). L’lavora per diventare una macchina perfetta e, infortuni permettendo ...