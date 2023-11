Inter | Calhanoglu non convocato dalla Turchia | ecco le sue condizioni

(Di giovedì 16 novembre 2023) Hakan, centrocampista dell’, non è statoper i prossimi match.le sueHakan, centrocampista dell’, non è statoper i prossimi match.il comunicato della federazione sulle sue. COMUNICATO – Considerando il suo stato di salute e l’informazione che sua moglie, che aspetta un bambino, è molto vicina al parto, il nostro giocatore è stato esclusolista dei candidati della nostra Nazionale per decisione del nostro comitato tecnico.

Calhanoglu certezza assoluta : altri crediti in regia in Inter-Frosinone

Derby d'Italia e derby scudetto. Ma anche delle defezioni. Il lento avvicinamento a Juventus -, match di cartello della 13a giornata di campionato che segnerà la ripartenza della Serie A ...

Inter, certezza Calhanoglu: lui sa come si batte la Juve Sky Sport

Hakan Calhanoglu non prenderà parte alla sfida tra Germania e Turchia di sabato a Berlino. Il fantasista infatti, è vittima di una influenza e non solo: a condizionare la scelta dello staff di ...La pausa per le nazionali entra nel vivo, con l’Italia che domani affronterà la Macedonia del Nord a Roma. In palio c’è la qualificazione a Euro 2024. Normale, dunque, che oggi si parli principalmente ...