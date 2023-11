Inter | Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia | la moglie sta per partorire

Inter - il fattore Calhanoglu : infallibile dal dischetto - quei no all'Arabia...

Bazzani : «Calhanoglu giocatore totale! Inter migliorata in un aspetto»

Inter - Calhanoglu non convocato dalla Turchia : ecco le sue condizioni

Hakan, centrocampista dell', non è stato convocato dalla Turchia per i prossimi match. Ecco le sue condizioni Hakan, centrocampista dell', non è stato convocato dalla Turchia ...

Inter, certezza Calhanoglu: lui sa come si batte la Juve Sky Sport

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Turchia. La Nazionale ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Le Nazionali compromettono l’Inter. A seguito del responso degli ...La pausa per le nazionali entra nel vivo, con l’Italia che domani affronterà la Macedonia del Nord a Roma. In palio c’è la qualificazione a Euro 2024. Normale, dunque, che oggi si parli principalmente ...