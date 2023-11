Inter | Calhanoglu lascia il ritiro della Nazionale turca e ritorna in Italia

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023)ilTurchia. Secondo quanto comunicato dalla Federazione, infatti, il centrocampista dell’nella giornata di oggi non si è allenato con il gruppo agli ordini del ct Montella a causa dell’infezione alle vie respiratorie che lo ha colpito nelle scorse ore e, dunque, farà ritorno in. C’è un altro motivo che ha spintoa tornare nel nostro Paese, una ragione questa volta molto lieta. Secondo quanto verificato, infatti, Hakan tornerà anche per stare vicino alla sua compagna, che nelle prossime ore darà alla luce il figliocoppia. Una brutta e una bellissima notizia. Simone Inzaghi, intanto, lo aspetta ad Appiano Gentile, nella speranza di averlo a disposizione il prima ...